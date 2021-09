Modelo brasileira não se lembra de noite com cantor Nego do Borel

Na sequência de um escândalo sexual com a modelo Dayane Mello no reality show brasileiro, ‘A Fazenda’, o cantor Nego do Borel foi expulso do formato e está a ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo por alegada tentativa de violação.A jovem, que no momento se encontrava embriagada, falou sobre o sucedido e confessou não se lembrar de vários momentos da polémica noite.Após a expulsão, Nego do Borel, que trabalhou com David Carreira no tema ‘Minha Cama’, está de regresso a casa e gravou um vídeo em que se mostra tranquilo face às acusações. “Meus fãs, cheguei a casa e estou muito feliz.”