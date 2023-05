18:33

Isabela Valadeiro, de 26 anos, está novamente apaixonada, tal como o ´Correio da Manhã' revelou em primeira mão na segunda-feira, 1 de maio.A atriz foi fotografada ao lado do modelo Carlos Ferra à porta do teatro Politeama, onde assistiram à 'Revista é Sempre Revista', uma homenagem a José Raposo e Maria João Abreu.Apesar de o novo casal ainda não ter confirmado a relação, o manequim deixou agora o seu apoio à namorada e publicou nas suas stories do Instagram um dos projetos de Isabela Valadeiro.Relembre-se que a atriz e José Mata, terminaram a relação de três anos em julho do ano passado.