Modelo espanhola é a beldade do novo craque leonino Luciano Vietto

Luciano Vietto, de 25 anos, é um dos novos reforços do Sporting. O craque argentino que irá vestir o número 10 dos leões, conhecido por colecionar paixões, assinou contrato válido por cinco épocas e trouxe consigo a namorada que promete não deixar ninguém indiferente.Paloma Hurtado é espanhola, modelo fotográfico e não passa despercebida com as suas curvas deslumbrantes.Nas redes sociais não se cansa de partilhar fotografias em biquíni e lingerie, em que exibe as suas medidas invejáveis, e que conquistam milhares de seguidores.Apesar de pouco se saber sobre a nova musa do clube de Alvalade, Paloma promete inspirar o avançado leonino na conquista de títulos e já está na luta pela competição da mulher mais bonita e elegante da Liga portuguesa.Recorde-se que o avançado é um dos reforços mais mediáticos do plantel.