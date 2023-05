Modelo Inês Tomaz despede-se da vida de solteira em Miami

Bernardo Silva e a namorada

Inês Degener Tomaz rumou até a Miami, nos Estados Unidos, com as amigas e a irmã para a despedida de solteira. A modelo e Bernardo Silva, jogador do Manchester City, ficaram noivos há um ano e sobem ao altar dia 1 de julho, numa cerimónia no Porto onde são esperados cerca de 350 convidados.









A viagem da despedida de solteira surge poucos dias depois de o casal anunciar a chegada do primeiro filho em comum. “Mal podemos esperar por te conhecer. O melhor ainda está para vir”, escreveu o jogador na legenda de uma fotografia em que está a segurar a primeira ecografia do bebé.

Recorde-se que Bernardo Silva, de 28 anos, e Inês Degener Tomaz, de 25, estão juntos há mais de três anos.