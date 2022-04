Modelo inspira jogador Rui Silva

Orgulhoso da conquista da Taça do Rei ao serviço do Bétis de Sevilha (frente ao Valência), o guarda-redes português Rui Silva destacou o apoio fundamental da companheira, Inês Costa. "Juntos conseguimos tudo, minha vida! Que seja o primeiro título de muitos. Amo-te muito", partilhou o jogador nas redes sociais.Antes, a jovem de 27 anos dedicou-lhe palavras emocionadas. "A vida ensinou-nos que temos que viver intensamente cada momento e acreditar sempre que somos capazes de conseguir tudo o que desejamos. O trabalho e a consistência trazem recompensas", escreveu. "Que continuemos a sonhar juntos e a desfrutar destes momentos inesquecíveis. Admiro-te".Inês é licenciada em Gestão, contudo, tem dividido os seus dias entre Portugal e Sevilha para estar mais perto do namorado.Recentemente, partilhou com os seguidores que no dia 16 de março sofreu um aparatoso acidente de viação numa das viagens a caminho de Portugal, na companhia do pai. "Em segundos vi um carro vir em contramão em direção a nós e não tinha maneira de evitar o contacto. Foi a pior sensação da minha vida: o choque, a luz branca que me apareceu, as infindáveis voltas que o carro deu que parecia não ter fim, o pânico, o barulho dos airbags, o fumo… às vezes fecho os olhos e volto àquele momento e só quero esquecer". Inês explica que não sofreu lesões mas que ficou "um trauma que vai demorar a passar".O casal mantêm uma relação estável e ficou noivo em agosto do ano passado. Inês Costa mostrou o anel e assumiu que viveu "um dos momentos mais bonitos" da sua vida.