Modelo mostra vídeo de voo que caiu mais de 1000 metros

Camila Alves McConaughey era uma das passageiras no voo da Lufthansa de quarta-feira, dia 1 de março, que teve uma severa turbulência.Nas redes sociais, a companheira de Matthew McConaughey partilhou a sua experiência., explicou a modelo.Camila Alves McConaughey partilhou também um breve vídeo dos alimentos espalhados pelo chão do avião. A modelo assegurou que está bem e que voou num novo voo na quinta-feira, dia 2., relatou.O voo da Lufthansa estava a voar do Texas até à Alemanha e foi desviado na noite de quarta-feira para o Aeroporto Internacional Washington Dulles, na Virgínia, Estados Unidos, devido à turbulência que deixou alguns passageiros feridos. A mesma aconteceu 90 minutos depois do voo ter descolado, de acordo com a CNN.