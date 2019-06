Modelo que acusou Neymar de violação muda versão dos factos

06:00

Um dos ex-advogados de Najila Trindade, a mulher que acusa Neymar de violação, veio a público desmentir as alegações da jovem modelo. Cunha Bueno referiu que, num primeiro contacto, Najila disse ter sido "agredida" pelo jogador brasileiro. Posteriormente, na queixa apresentada pela jovem, na última sexta-feira, na Polícia de São Paulo, a história da modelo foi outra."Por raiva ou por vingança, a senhora registou a queixa com alegados factos que estão em desacordo com o que nos disse, relatando ter sido vítima de violação, quando perante nós assumiu e demonstrou ter sido vítima de agressões", explicou o profissional.Apesar disso, a polícia mantém a investigação à alegada violação de Najila, que terá ocorrido a 15 de maio, com base em exames médicos realizados seis dias depois. A assessoria de Neymar continua a afirmar que a relação sexual entre o craque e a modelo foi consentida.