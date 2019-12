Modelo Sara Sampaio ousada em lingerie

Aos 28 anos, Sara Sampaio é considerada uma figura de destaque da moda internacional.A manequim portuguesa, que representa uma das mais prestigiadas marcas de lingerie a nível internacional, a Victoria’s Secret, voltou a surpreender com uma nova campanha repleta de ousadia e muita sensualidade.Numa produção em lingerie de renda, em que a sua silhueta está em grande evidência, Sara volta a provar que mantém uma excelente forma física, alvo de milhares de elogios dos seus seguidores.Na nova coleção, alusiva ao Natal e ao réveillon, a modelo é um dos ‘anjos’ escolhidos pela marca que voltou a conquistar a atenção dos fãs. A viver uma crise sem precedentes, a Victoria’s Secret está a mudar de paradigma e aposta agora em manequins com curvas, sendo que Sara Sampaio é uma das grandes apostas da marca para exemplificar o corpo de uma mulher real.Além de continuar a dar cartas no mundo da moda a nível mundial, a modelo vive um momento de grande felicidade ao lado do namorado, Oliver Ripley, com quem mantém uma relação sólida desde 2015.Ao longo dos últimos anos, em que tem estado afastada de Portugal devido a compromissos profissionais, o empresário tem sido um dos principais apoios de Sara.