Moita Flores: "Estive morto e ressuscitaram-me. Tive sorte"

De caneta na mão, Francisco Moita Flores, de 70 anos, assina mais uma obra na Feira do Livro de Lisboa. A leitora está contente: o escritor de eleição está ali, à sua frente, vivo., diz com o livro na mão., responde o escritor com um ar tranquilo. Mas não foi sempre assim. Afinalhá um ano, naquele mesmo local., diz, a rir., conclui com um claro sorriso no rosto.Em 2022, ali mesmo, sem qualquer aviso, sofreu um enfarte agudo do miocárdio.Uma história que não é inventada, não tem personagens imaginárias: tem testemunhos. Para dar o grito de alerta para a situação escreveu em tempo recorde opara alertar: apenas cinco por cento destas situações fora do hospital termina como esta história. E isso faz mudar muita coisa:, enumera. Esteve internado várias semanas no hospital. E quando saiu confessa que fechou capítulos que estavam em aberto., refere.Não tinha medo da morte, hoje também não. Mas dá mais valor a todos os momentos., acrescenta.Para o futuro considera que é importante todos saberem esta história para aumentar a sobrevivência nestas mortes súbitas., conclui.A vida deu, diz-nos Moita Flores, mas a visão clara do mundo em que vivemos não mudou um grau. Considera que aindae que apesar da Feira do Livro ser uma grande festa,, refere com algum desconforto. Não perdoa a classe política.Moita Flores não perdoa ao presidente da Câmara de Lisboa, ao Presidente da República e a