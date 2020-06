Monarquia europeia prepara férias a rigor

Os reis de Espanha viajaram até às ilhas espanholas para passar umas férias bem diferentes. Em vez de se refugiarem no Palácio de Marivent, em Palma de Maiorca, residência de verão da família real, Felipe e Letizia estão a visitar várias regiões do arquipélago das Baleares, numa ação que visa impulsionar o turismo e as outras atividades económicas, seriamente afetado pela pandemia de Covid-19.









Ao longo da sua viagem, os reis têm aproveitado para falar com alguns turistas, concluindo a conversa com um forte: ‘Bem-vindos a Espanha!’.

Antes de partirem para as ilhas, Felipe e Letizia têm dividido o seu tempo entre os compromissos oficiais e programas em família. Com o fim das aulas, os reis decidiram levar as filhas, Leonor, de 14 anos, e Sofia, de 13, ao Teatro del Canal, em Madrid. Uma atividade feita na semana em que os teatros reabriram portas em Espanha.





O rei emérito, Juan Carlos, e a mulher, Sofia, continuam em confinamento e não acompanharam o filho e a nora nesta aventura até porque, recorde-se, neste momento Juan Carlos vive de costas voltadas com Felipe e Letizia.