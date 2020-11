Mónica Jardim desabafa sobre a Covid-19: "Até tive a visita de um polícia"

Mónica Jardim anunciou, através da sua página oficial do Instagram, estar curada da Covid-19. Depois de alguns dias isolada, por testar positivo à doença, a apresentadora regressou ao ativo e marcou presença, na manhã desta sexta-feira, dia 13, no programa 'Segunda Vaga' da TVl 24.



À conversa com a jornalista

Raquel Matos Cruz, a comunicadora falou abertamente da doença que está a assolar o mundo.



Mónica Jardim revelou ter tido alguns sintomas ligeiros durante o período em que esteve doente, como febre, dores de cabeça e ainda a perda de "olfato e paladar". Durante o programa, a apresentadora fez questão de referir o apoio e o "cuidado" que recebeu nesta fase.



"Tive todos os dias um acompanhamento e uma chamada por parte do centro de saúde da minha área de residência. Tiveram imenso cuidado comigo e até tive a presença de um polícia, que veio cá a casa ver se estava tudo bem e se as medidas estavam a ser cumpridas", revelou.



Pronta para o regresso aos ecrãs, Mónica Jardim diz sentir-se "ótima".