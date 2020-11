Apresentadora do 'Somos Portugal' está em isolamento.

Mónica Jardim é mais uma das caras da televisão que se encontra infetada com Covid-19.A apresentadora de 'Somos Portugal', da TVI, testou positivo esta semana e encontra-se isolada.A informação é avançada pela revista 'TV Guia'. No entanto, Mónica Jardim ainda não falou publicamente sobre o assunto.No domingo, Mónica ainda apresentou o 'Somos Portugal' com Iva Domingues, Cláudio Ramos e Rúben Vieira.