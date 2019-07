Mónica Sintra: "Adoro trabalhar no verão"

Com uma agenda preenchida com concertos durante o seu verão, a cantora de 41 anos goza férias depois da época alta.– O verão é a altura em que mais trabalho. As minhas férias começam por volta de outubro. Acabo por optar por ir para fora, onde o clima está melhor.–O ideal para mim é de manhã fazer praia e à tarde ir à piscina.– Verão quente com água fria.– Mergulho logo de cabeça. Mergulhar devagarinho não é para mim, até porque assim custa mais entrar na água.– É obrigatório usar protetor solar, óculos de sol, e levar livros para ler na praia ou piscina. Dispenso o telemóvel quando estou de férias.– Fato de banho, porque acho que ainda não estou em forma para usar biquíni.– Eu não faço mas não tenho qualquer preconceito.– Festas em grupo, as pessoas ficam com mais vontade de sair e se reunirem.– Noites ao relento.– Acho que tem a ver com o facto de estarmos todos com menos roupa nesta altura. Mas se tivermos o parceiro ideal ao lado, o desejo é intenso todo o ano.- Para mim, para trabalhar. Adoro trabalhar durante o verão!