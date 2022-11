Mónica Sintra está (novamente) solteira

Uma relação é uma construção a dois. São duas pessoas que se amam a remar para o mesmo lado e a querer as mesmas coisas. Mas e se as pessoas se amarem mas se aperceberem que querem coisas diferentes? Faz sentido que tudo continue como uma história de encantar? Ou a felicidade de cada um de nós deve vir primeiro? Foi isso que aconteceu na minha relação com o Vítor, e é por isso que aqui estou, a contar-vos a minha história".

Mónica Sintra tinha sido pedida em casamento há quase um ano, no Natal de 2021. Depois de adiar a cerimónia no verão deste ano, a boda já não se vai mesmo realizar.A notícia da separação de Vítor Correia surgiu na manhã desta sexta-feira, 25 de novembro, no programa 'Alô Portugal', da SIC. De seguida, fez um comunicado na rede social Instagram, onde disse: "Por isso, a cantora de 44 anos e o (agora ex) noivo decidiram "seguir caminhos diferentes". O anúncio do namoro aconteceu em julho de 2021. Mónica Sintra tem um filho, Duarte, e Vítor Correia é pai de uma menina, Beatriz. Durante a relação, era frequente partilharem momentos em família.