Monique Salum é a beldade que conquistou o coração de Fred, o médio do Brasil Casal trocou alianças em 2018 e tem um filho, Benjamim, de 3 anos.

Monique Salum e Fred

Foto: DR

01:30

Vanessa Fidalgo

Ela não é apenas formosíssima mas também muito inteligente. Monique Salum, mulher do craque da seleção brasileira (que hoje defronta a Croácia) Fred Rodrigues, surpreende meio mundo com as curvas voluptuosas, mas na verdade os seus dias são passados entre as quatro paredes de um laboratório de engenharia química, profissão em que se formou, em Belo Horizonte, e que nunca deixou de exercer apesar de ser casada com uma estrela do futebol. O casal trocou alianças em 2018 e tem um filho, Benjamim, de 3 anos .





Fred rodrigues

De nome completo Frederico Rodrigues da Paula Santos, nasceu a 5 de março de 1993 (29 anos). Começou a jogar no Atlético Mineiro, passou pelo Porto Alegre e pelo Internacional, até ser contratado pelo Shakhtar Donetsk (Ucrânia). Em junho de 2018, assinou contrato, por 55 milhões €, com o Manchester United, onde permanece.





Mais sobre