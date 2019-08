Moradia de Abel Xavier em leilão por meio milhão de euros

Abel Xavier

O regresso de Abel Xavier a Lisboa está a ser bastante atribulado. Após a dispensa, em julho passado, por parte da seleção moçambicana, o treinador corre agora o risco de perder a sua moradia em Cascais, atualmente em leilão na plataforma online e-Leilões.O valor mínimo para a venda do imóvel é de 595 mil euros - o atual valor do lance. No entanto, o fim do leilão está previsto para dia 19 de setembro às 10h30. Abel descarta-se de quaisquer responsabilidades a propósito da penhora feita pelo Montepio à empresa detentora do condomínio, onde a propriedade está localizada."Esta casa está totalmente paga, sem financiamento de nenhum banco, portanto, não tenho relação direta de envolvimento com o Montepio e quem é responsável por cumprir com as suas obrigações é a empresa que está insolvente", explica à ‘TV7 Dias’.Embora não assuma culpa pela situação, o técnico está disposto a um acordo: "Pago para não estar envolvido numa situação que não me diz respeito. Não posso ser responsável de chegar a um processo de 600 e tal mil euros que é comprar novamente a minha casa. Estou em querer que o Montepio vai resolver as coisas em bons termos."