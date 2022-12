Moradia de luxo de Ronaldo na Quinta da Marinha já vai em 32 milhões de euros

A moradia de luxo que Cristiano Ronaldo está a construir na Quinta da Marinha, Cascais, terá uma área de construção de 1957 metros quadrados e neste momento já vai em 32 milhões de euros, revelou o jornal ‘Novo’.Segundo a mesma fonte, só o quarto onde o craque português, de 37 anos, e a companheira, Georgina Rodríguez, de 26, vão dormir, terá 300 metros quadrados.A mansão, cuja construção se iniciou em 11 de junho de 2021, deverá estar concluída em junho de 2023, e entre as suas valências terá um jacúzi no terraço, uma piscina de vidro com passagem por baixo e um campo de futebol privativo.Grande apreciador de comida japonesa, Ronaldo terá também decidido incluir na sua casa uma zona dedicada à confeção de sushi, com um chef exclusivamente votado a essa função.De acordo com o ‘Novo’, CR7 estará prestes a conseguir comprar terrenos do clube de golfe e do parque de estacionamento contíguos à moradia, para ter ainda mais privacidade, mas nem todos os vizinhos estarão muito satisfeitos com a empreitada. Temem que a chegada de alguém com a visibilidade de Ronaldo perturbe o sossego de uma zona tão exclusiva.