'Morangos com Açúcar' vão voltar

Série que marcou gerações e lançou vários atores terá duas temporadas e estreia no final do ano

"Estamos muito contentes por ter Morangos Com Açúcar de volta à TVI. É parte da história do canal como um dos formatos mais impressionantes e com mais sucesso da história da televisão portuguesa. Estamos a celebrar 30 anos, portanto faz sentido trazer de volta Morangos com Açúcar. Este é um compromisso forte, em sintonia com as tendências internacionais. Em parceria com uma marca global como a Prime Video, acreditamos que Morangos com Açúcar vai ganhar uma nova dimensão a nível internacional, atingindo novas gerações, num formato que toda a família vai adorar.", afirma José Eduardo Moniz, CEO da TVI.

Recorde-se a série 'Morangos com Açucar' que esteve no ar entre 30 de agosto de 2003 e 15 de setembro de 2012, totalizando 9 temporadas e mais de 2000 episódios, lançou vários jovens atores hoje de nome incontornável como Benedita Pereira, João Catarré, Pedro Teixeira, Cláudia Vieira, Rita Pereira, Ana Guiomar, Sara Matos ou Lourenço Ortigão. Foi a série que também lançou os D'Zrt e todos os seus elementos.

Os ‘Morangos com Açúcar’, série que marcou várias gerações em Portugal, vai voltar ao pequeno ecrã. O acordo entre a Media Capital, dona da TVI, e a Prime Video (serviço de streaming), foi assinado ontem, contemplando a produção e distribuição das duas temporadas da série. Os episódios vão estrear na Prime Video e TVI no último trimestre de 2023.O elenco vai ser composto por membros do elenco original e novos talentos, que serão selecionados através de um casting. A primeira temporada vai acompanhar um ano escolar, enquanto a segunda vai seguir as férias dos alunos. A produção já começou e as gravações arrancam em abril.