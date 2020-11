Mordomo revela que princesa Diana lutou contra a bulimia "até ao fim"

. De acordo com informações dadas pelo antigo mordomo da princesa, ao programa 'The Royal Beat',Paul Burrell prestou serviço à família real e acompanhou de perto a doença que, durante vários anos, assombrou a vida de Diana. Na entrevista ao canal, o mordomo surpreendeu ao afirmar que, através do problema, Diana sentia ter "controlo sobre algo da sua vida".Na altura, recorde-se, Diana enfrentava uma situação familiar delicada. Cada vez mais distante do marido, não mantinha igualmente a relação mais estável com a rainha e a restante família real. Episódios que agora são retratados na nova temporada da série da Netflix 'The Crown'.Recorde-se que a 'princesa do povo' perdeu a vida aos 36 anos, após ter sido vítima de um trágico acidente de carro em Paris, no ano de 1997.