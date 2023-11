Morreu a atriz brasileira Lolita Rodrigues

Lolita Rodrigues

e teve uma pneumonia, segundo pessoas próximas à família. O seu corpo terá sido cremado ainda no domingo, numa cerimónia privada para a família. Conhecida como Lolita, Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite nasceu em Santos, São Paulo, e foi uma das pioneiras da história da televisão brasileira. Participou em várias telenovelas, com destaque para 'Sassaricando' (1987), onde interpretou a personagem Aldonza, e 'Viver a Vida', onde desempenhou o papel de Noémia.

A atriz Lolita Rodrigues morreu este domingo, 5 de novembro, aos 94 anos, em João Pessoa, capital do estado de Paraíba onde morava nos últimos anos com a filha.A artista estava internada no hospital Nossa Senhora das Neves