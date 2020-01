Morreu a irmã do rei Juan Carlos

A irmã mais velha do rei emérito Juan Carlos, Pilar de Borbón, morreu esta manhã, esta quarta-feira, dia 8 de janeiro, na Clínica Ruber Internacional de Madrid, junto dos filhos e dos familiares mais cjegados. A infanta, que foi criada no Estoril e casou no Mosteiro dos Jerónimos, perdeu a vida aos 83 anos depois de uma dura batalha contra um cancro no cólon, apenas um ano depois de ser diagnosticada com a doença.

O estado de saúde foi-se agravando ao longo do tempo, e as últimas notícias davam conta de que Pilar estava internada na Clínica Internacional Ruber de Madrid desde o passado domingo, dia cinco de janeiro.

Recorde-se que em fevereiro do ano passado a duquesa de Badajoz submeteu-se a uma cirurgia e a tratamentos de quiomioterapia devido à doença que enfrentava, e, em setembro, esteve internada numa clínica em Maiorca, em Espanha,depois de passar três dias internada na sequência de uma queda geral das defesas.



De acordo com a imprensa internacional, Pilar de Borbón morreu ao lado dos seus filhos, netos, da irmã, a infanta Margarida, bem como do rei emérito e da rainha Sofía. Os reis, Felipe VI e Letizia, não estavam presentes quando o pior aconteceu.

Pilar viveu parte da sua juventude no Estoril, acabando mesmo por escolher a capital portuguesa como o cenário do seu casamento. Em 1967 subiu ao altar do Mosteiro dos Jerónimos para trocar alianças com Luís Gómez Acebo, com quem teve cinco filhos: Simoneta, que nasceu em 1968, Juan, em 1969, Bruno em 1971, Beltrán em 1973 e Fernando, apenas um ano depois de Beltrán.



Nas últimas aparições públicas de Pilar Borbón, após ser confirmado que estava a lutar contra o cancro, esta era vista em cadeira de rodas por estar debilitada por causa dos tratamentos.



Segundo o jornal 'El País', o velório de Pilar Borbón Felipe VI vai acontecer ainda esta tarde, na casa onde vivia.