Morreu a mãe da estilista Fátima Lopes vítima de Covid-19

Morreu, na manhã deste sábado, dia 26,Lurdes Lopes tinha 91 anos e tinha sido diagnosticada com Covid-19 no passado dia 15 de dezembro. Com o quadro clínico a agravar-se, tinha sido internada no Hospital Central do Funchal, onde acabou por morrer.A mãe da criadora de moda estava há vários anos internada num lar, por sofrer de uma doença neurodegenerativa crónica.Fátima Lopes, recorde-se, tinha viajado recentemente para a Madeira para passar o Natal com a família e acompanhar o estado de saúde da mãe. Ontem, tinha partilhado fotografias com a família mais chegada.Na página de Facebook de familiares da estilista, foram vários os amigos que apresentaram as condolências pelo falecimento de Lurdes Lopes.