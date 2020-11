Morreu Diego Maradona aos 60 anos

25 nov 2020 • 16:41

O mundo do futebol está de luto. Diego Maradona morreu, esta quarta-feira, aos 60 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória na sua casa, em Tigre, na Argentina.



Foram deslocadas nove ambulâncias para o local, mas os esforços para reanimar o conhecido futebolista não foram bem sucedidos.

No início deste mês, o jogador argentino foi operado a um coágulo no cérebro. Após sair do hospital, El Pibe foi transferido para uma casa de reabilitação para recuperar da intervenção cirúrgica, mas também para fazer tratamento à dependência do consumo de álcool.

Para além disso, o campeão mundial pela seleção da Argentina deu entrada no hospital com um quadro clínico de depressão e desidratação.