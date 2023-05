Morreu Elísio Donas, teclista dos Ornato Violeta

A notícia foi avançada pela 'Blitz' e a confirmação feita pelo agente da banda, Artur Figueiredo, à agência Lusa, ao final da tarde de ontem, 29 de maio.



Com os Ornatos Violeta, Elísio Donas gravou os álbuns 'Cão!' e 'O Monstro Precisa de Amigos', nos anos de 1997 e 1999, respetivamente.



A última vez que subiu ao palco com o grupo musical foi há três semanas. Na madrugada do dia 7 deste mês, atuou ao lado de Manel Cruz (vocalista), Peixe (guitarra), Kinörm (bateria) e Nuno Prata (baixo) na Queima das Fitas do Porto.



Elísio Donas, teclista e membro fundador dos Ornatos Violeta, morreu aos 48 anos, de doença súbita.

Recentemente, Elísio Donas tinha criado e lançado o projeto 'Gato Morto'.



Recorde-se que o músico trabalhou ainda com os GNR, Jimmy P, Per7ume, Susana Félix e Sérgio Godinho.