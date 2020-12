Morreu Joseph Safra, banqueiro que era o homem mais rico do Brasil

Joseph Safra morreu aos 82 anos “por causas naturais”. Estava casado com Vicky Sarfati há 50 anos

01:30

André Filipe Oliveira

Uma das famílias mais prestigiadas do Brasil está de luto. Joseph Safra, fundador do banco Safra, morreu, esta quinta-feira, aos 82 anos. "É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Joseph Safra por causas naturais", informou a instituição financeira através de comunicado.Segundo a imprensa internacional, o homem mais rico do Brasil e o 37º do Mundo – de acordo com a ‘Forbes’, tinha uma fortuna avaliada em mais de 19 mil milhões de euros – foi diagnosticado há cerca de dois anos com Parkinson. Desde então, começaram a ser escassas as aparições em público. A mulher, Vicky Sarfati, com quem se casou em 1969 e teve quatro filhos (Jacob, Esther, Alberto e David), foi até ao último dia o seu principal apoio.Discreto e conservador, Seu José, como era tratado pelos amigos mais próximos, manteve sempre a simplicidade e preocupação com os funcionários do banco, que o descrevem agora no adeus como "um grande líder e empresário".