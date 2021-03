Artista que deu voz à 'Marcha do Sporting' estava infetada com Covid-19.

Maria José Valério, que deu voz à "Marcha do Sporting", morreu hoje em Lisboa, aos 87 anos, vítima de covid-19, disse fonte da Casa do Artista.A intérprete de "Menina dos Telefones" (1961) morreu no Hospital de Santa Maria, onde se encontrava internada.De seu nome completo Maria José Valério Dourado, nasceu a 03 de maio de 1933 na Amadora e protagonizou outros êxitos como "Olha o Polícia Sinaleiro" e "As Carvoeiras".