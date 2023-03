Alex 'Mister Gay'

09 mar 2023 • 16:47

Morreu o cantor Francisco António, aos 88 anos. A informação foi avançada na página pessoal de Facebook do músico conhecido popularmente como 'Mister Gay'.





O cantor estava internado no no Hospital São Bernardo em Setúbal, desde a passada sexta-feira.

"Vimos por este meio informar que o sr. Francisco António se encontrava, desde a passada sexta-feira, internado no Hospital São Bernardo em Setúbal, tendo vindo a falecer esta manhã. Havendo informações acerca dos serviços fúnebres, informaremos por esta via, assim que possível. A família agradece todo o carinho que lhe foi demonstrado ao longo da vida", pode ler-se no comunicado.