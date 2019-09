Morreu o neto de Snoop Dogg. Bebé tinha apenas 10 dias de vida

Morreu o neto de Snoop Dogg. O bebé, que tinha apenas dez dias de vida, morreu no hospital.



De acordo com o jornal Metro, a criança nasceu no passado dia 15 de setembro e morreu no dia 25.







A morte do bebé, de nome Kai Love, foi anunciada pelo pai, Corde Broadus, no Instagram. A imprensa norte-americana avança que o menino estava internado nos cuidados intensivos quando morreu.



Na publicação emotiva, o filho de Snoop Dogg, refere que Kai trouxe "muito amor e positividade para este mundo". "A tua energia vai estar sempre viva. Vamos todos valorizar a vida e aqueles que amamos enquanto estamos aqui", pode ler-se.



Ainda não foram reveladas as causas da morte.