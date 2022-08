Morreu Orlando Costa: Adeus sentido ao eterno ‘Zé Gato’

01:30

Sónia Dias

Orlando Costa, uma das figuras mais icónicas da televisão, do teatro e, também, do cinema em Portugal, morreu esta sexta-feira, em casa. Tinha 73 anos e as causas da morte não foram reveladas.Natural de Braga, onde nasceu a 24 de dezembro de 1948, Orlando Costa estreou-se como ator no Teatro Experimental de Cascais, em 1969, com a peça ‘Um Chapéu de Palha de Itália’. Quatro anos depois fundou o Teatro Cornucópia, com Luís Miguel Cintra e Jorge Silva Melo. Na televisão, destacou-se na série ‘Zé Gato’ (1979), que protagonizou, mas também em ‘Duarte e Companhia’ (1985), ‘Malucos do Riso’ (1995) ou ‘Super Pai’ (2002). A sua mais recente participação foi na novela ‘Amor, Amor’ (SIC)."Certos atores, por mais longa e diversificada que tenha sido a sua carreira, ficam para sempre ligados na nossa memória a uma ou outra personagem que interpretaram", disse Marcelo Rebelo de Sousa, referindo-se a ‘Zé Gato’. Também Sofia Alves lamentou a perda do ator: "Um querido amigo com quem trabalhei muito, um homem notável, um ator ao mais alto nível, um coração generoso, sensível e muito grande. O público amava-te, eu amava-te."O velório de Orlando Costa realiza-se este sábado, a partir das 18h00, nas Capelas Exequiais de São João de Deus (Praça de Londres), em Lisboa. O funeral terá lugar este domingo, pelas 16h45, no cemitério do Alto São João.