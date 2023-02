Morreu Paco Rabanne

descrevia-o como "um homem que gostava de falar da sua juventude".

Francisco Rabaneda y Cuervo, mais conhecido por Paco Rabanne, morreu com 88 anos, no dia 29 de janeiro. A sua morte foi confirmada esta sexta-feira pelo autarca de Vannes, David Robo. O estilista terá morrido em Portsall, em França, avança o jornal 'Le Télégramme'.Paco Rabanne foi um dos criadores com mais prestígio no mundo da moda. Era conhecido pela sua excentricidade. Segundo a autarca de Ploudalmézeau, Marguerite Lamour, o estilista tinhaPaco Rabanne nasceu a 18 de fevereiro de 1934, na cidade espanhola de Pasajes, País Basco. Estudou em arquitetura em Paris e fez carreira como estilista e como perfumista. No final dos anos 60, dedicou-se à área da perfurmaria com o lançamento do perfume 'Calandre'.Na sua página Instagram, já se pode ver uma publicação que confirma a morte do criador, com a seguinte descrição: