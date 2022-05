Morreu Ray Liotta, um dos 'Bons Rapazes'

Ray Liotta

Foto: Reuters

01:30

O ator norte-americano Ray Liotta morreu esta quinta-feira, aos 67 anos. A confirmação foi dada pelo agente do artista, que se tornou conhecido pela participação em filmes como ‘Tudo Bons Rapazes’, de Martin Scorsese, ou ‘Cop Land’, de James Mangold.Liotta perdeu a vida durante o sono, na República Dominicana, onde estava a rodar o filme ‘Dangerous Waters’, realizado por John Barr, com Eric Dane e Odeia Rush. As autoridades estão agora a investigar as circunstâncias da morte.O artista de Hollywood, que deixa uma filha, Karsen (23 anos, fruto da relação com a atriz Michelle Grace), tinha anunciado recentemente o noivado com Jacy Nittolo. Ao longo de uma carreira de mais de 40 anos, colecionou personagens marcantes. Participou em mais de 120 filmes e séries.