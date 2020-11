Morreu Reinaldo Teles, o braço direito de Pinto da Costa

Reinaldo Teles, amigo e braço direito de Jorge Nuno Pinto da Costa, morreu. O histórico dirigente do FC Porto encontrava-se internado no Hospital de São João, no Porto, onde perdeu a luta contra a Covid-19.Recentemente reeleito para a administração da SAD com um cargo não-executivo, já estava afastado há algum tempo do exercício de funções e a evolução do seu estado de saúde gerava grande preocupação.Reinaldo Teles tinha 70 anos e deixa dois filhos. A mulher, Lurdes, morreu em 2011.