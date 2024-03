Morreu Richard Lewis

O mundo do cinema ficou mais pobre. O ator cómico Richard Lewis morreu de ataque cardíaco aos 76 anos, na sua casa, em Los Angeles , conforme anunciou o seu agente e publicitário, Jeff Abraham.

Lewis, que também havia sido diagnosticado no ano passado com doença de Parkinson, estreou-se no ‘The Tonight Show Starring Johnny Carson’ em 1974.

Com a ajuda de outros comediantes de renome, como David Brenner e Robert Klein, andou em digressão e ganhou a popularidade que o acompanhou até aos seus últimos dias, tendo feito espetáculos com lotações esgotadas como o Carnegie Hall, em Nova Iorque.

Na televisão, participou em produções como 'I'm in Pain' e 'The I'm Exhausted Concert' e no cinema teve papéis importantes em filmes como 'Robin Hood: Homens de meia-calça', 'Anything But Love', com Jamie Lee Curtis, e 'Leaving Las Vegas'.

Foi nomeado para os American Comedy Awards em 1988.