Morreu Silvio Berlusconi, antigo primeiro-ministro de Itália

no hospital San Raffaele, em Milão,

e

do partido Forza Italia (parceiro do atual Governo) tinha 86 anos e sofria de leucemia crónica. O político tinha regressado ao hospital de San Raffaele na última sexta-feira, onde tinha estado recentemente internado nos cuidados intensivos, devido a uma infeção pulmonar agravada pela leucemia, durante um período de 44 dias.e os seus filhos, irmão e a companheira, Marta Fascina, já estavam no hospital junto de Berlusconi, esta manhã.Recorde-se que o antigo primeiro-ministro já tinha começado a fazer quimioterapia, no início de abril, e a sua equipa médica estavaem relação ao tratamento. Antes da leucemia crónica, o magnata italiano chegou a sofrer de doenças cardíacas e de covid-19.