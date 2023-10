Morreu Tabby Brown, ex-namorada de jogadores de futebol

12:35

de futebol Mario Balotelli, com quam namorou quase um ano e de Raheem Sterling.

A modelo Tabby Brown morreu aos 38 anos. A informação foi confirmada pelo ex-empresário da ex-coelhinha da Playboy, ao 'The Sun'. Porém, a causa da morte ainda não é conhecida.Nascida em Londres, a britânica ficou conhecida depois de ter participado no reality show 'The Bachelor', que consistia num programa de encontros, no qual um homem tenta encontrar o verdadeiro amor após sair com várias mulheres.A modelo foi namorada dos jogadores