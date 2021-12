Morte do cantor Carlos Marín

II Divo

Alberto Martín, advogado de Carlos Marín, cantor dos ll Divo que morreu no domingo, aos 53 anos, vítima de Covid-19, disse que este "esperou muito antes de ir para o hospital e isso não foi bom".O advogado acrescentou que Carlos "era muito trabalhador, lutador, atleta ... e talvez fosse o caso de ir um pouco mais cedo" à procura de tratamento, o que poderia ter evitado a sua morte, defendeu ontem em declarações ao canal espanhol Telecinco.O cantor estava vacinado contra a Covid-19, o que não o impediu de ter fortes sintomas e começar a sentir-se mal no início do mês. Apesar de não estar bem, Alberto garante que, para Carlos, aquela "não era uma situação extrema". Só quando piorou deu entrada no Hospital de Manchester, dia 7. "Começou a piorar até que tiveram de intubá-lo e colocá-lo em coma induzido", contou.