Motivos legais levam Hulk a subir ao altar

Foi com surpresa que os fãs receberam a novidade de que Hulk se casou em segredo com Camila, a sobrinha da ex-mulher, cerca de cinco meses após o início da relação.Apesar de o jogador e a jovem estarem dispostos a viver o namoro contra todas as críticas, foram motivos legais que levaram à oficialização da relação. Ainda que o casal mantenha uma vida comum há vários meses, a advogada do craque revelou à imprensa brasileira que os dois tomaram a decisão para que Camila pudesse viver na China sem impedimentos legais. "Eles assinaram uma documentação de união estável, no último dia do ano, para ela poder entrar na China. Mas esse documento não permite que ela tenha visto. Então eles regularizaram com um casamento formal", revelou a advogada do craque.Desta forma, Hulk e Camila já não têm qualquer impedimento legal para manter uma vida a dois na China, onde o jogador atualmente representa o Shanghai SIPG FC .Recorde-se que o jogador revelou o casamento através de uma publicação nas redes sociais onde exibiu as alianças e também atualizou o seu estado civil.O namoro de Hulk e Camila começou em outubro de 2019, de forma bastante polémica, uma vez que a nova mulher é sobrinha da sua ex-mulher, Iran Ângelo.Relação estabilizada com os filhosApós ter anunciado o fim do casamento com a mulher, Iran Ângelo, com quem tem três filhos em comum, Hulk foi obrigado a recorrer à Justiça brasileira para manter contacto com os pequenos Ian, de 10 anos, Thiago, de oito, e Alice, de seis.Ultrapassado o clima de tensão, o jogador já mantém relação com as crianças, que apoiam a sua união com Camila.