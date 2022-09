Mourinho anseia por ser avô Treinador diz que fará tatuagem dedicada aos netos.

José Mourinho

Foto: Paulo Calado

01:30

José Mourinho, de 57 anos, surpreendeu ao revelar que já pensa no dia em que será avô, durante uma entrevista à revista ‘Esquire’. A confissão foi feita enquanto era questionado sobre tatuagens. "A próxima [tatuagem] que poderia fazer era se o meu filho ou a minha filha tivessem uma menina ou um menino, seria um presente especial e uma tatuagem poderia ser uma boa maneira de comemorar". O treinador, recorde-se, é pai de Matilde, de 26 anos, e de José Mário, de 22, ambos fruto da relação com Matilde.



Mas não foi só a entrevista de Mourinho a dar que falar. Também foram reveladas imagens do técnico português no videoclipe do rapper britânico Stormzy, ‘Mel Made Me Do It’. Mourinho aparece em modo ‘gangster’ e dá voz a algumas frases da música, que está já a ser um sucesso.

Mais sobre