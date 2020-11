Mourinho celebra dia especial com a filha

01:30

Carolina Cunha

José Mourinho não podia estar mais orgulhoso da filha Matilde, que celebrou o 24º aniversário. O dia de festa foi assinalado pelo ‘Special One’ através das redes sociais: "A minha menina faz 24 anos."Devido às restrições impostas pela pandemia, Matilde festejou a data apenas com os pais e o namorado, em Londres, onde a família reside atualmente para acompanhar o treinador nos compromissos profissionais ao serviço do Tottenham.Matilde é fruto do casamento de Mourinho com Matilde, conhecida por Tami. O casal tem ainda José Mário, de 20 anos.