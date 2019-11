Mourinho "esquece-se" da aliança e justifica-se

A notícia causou alvoroço no país vizinho quando esta quarta-feira o jornal 'El Pais' dava conta que, Matilde Faria, com quem mantém uma relação há mais de 30 anos.O jornal fotografou o 'Special One' esta semana em Londres sem o anel de casamento - com que sempre foi visto - e questinou o representante do treinador sobre uma eventual separação.Contactado pelo jornal espanhol, o representante legal do português apressou-se a desmentir os rumores de que o casamento estava em causa.Recorde-se que há muito que circulam rumores de uma eventual separação e há quem garanta que o treinador vive um casamento de fachada. No entanto, as especulações e mesmo notícias de eventuais infidelidades sempre foram desmentidos por Mourinho, que afirma manter uma relação feliz.Juntos há mais de três décadas, os dois têm dois filhos em comum: Matilde e José Mário.