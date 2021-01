Mudança para os Estados Unidos mudou a personalidade do príncipe Harry

15:16

da América com a sua mulher, Meghan Markle.Quem o afirma é a biógrafa real Angela Levin, que garante que o filho mais novo de Carlos e Diana deixou de ser uma pessoa, tendo perdido também muita da suae atéque o ligava às pessoas. Angela Levin diz que a vida nos EUA está a mudar a personalidade de Harry em vários aspetos e a obrigá-lo a fazer alguma mudanças, como a própria adaptação ao sotaque.De acordo com aquela biógrafa, Harry sempre se relacionou com pessoas de todas as idades de forma muitose tinha descoberto no centro militar do Wiltshire Heroes Aid Center uma razão para viver, mas que agora tudo mudou.Recorde-se que Harry mudou-se para o Canadá em 2019 e nos primeiros meses de 2020 para a Califórnia, nos EUA.