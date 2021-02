Mudanças de look de Charlene escondem inseguranças

23 fev 2021 • 13:52

Vânia Nunes

voltou a surpreender com um novo visual. Depois de ter surgido, em dezembro, com o cabelo rapado de um dos lados ao estilo punk, agora a mulher do príncipe Alberto apareceu com um corte ‘tigela’, mais comprido em cima e rapado nas laterais e na nuca. Alterações não têm passado despercebidas entre os especialistas. Além de se mostrar cada vez mais arrojada e também mais próxima do marido – no último evento onde marcaram presença vestiram-se a combinar – Charlene parece, ao mesmo tempo, estar a viver uma fase difícil emocionalmente., explicou a psicóloga Laura Palomares à ‘Vanitatis’. De acordo com a especialista, este não é um comportamento consciente e varia de acordo com a circunstância de cada pessoa, no entanto, é visto com uma autoafirmação. Além disso, também poderá estar associado à vontade de alterar situações na sua vida.Seja como for, a antiga nadadora olímpica de 42 anos já referiu que se diverte com as alterações de visual e que vai continuar a fazê-lo. No entanto, sempre que o faz não deixa de gerar controvérsia dado que a sua ousadia não é comum na realeza.