Muitas lágrimas no último adeus a Eddie Ferrer

O funeral do DJ Eddie Ferrer, filho de Zulmira Ferreira e enteado do treinador Jesualdo Ferreira, decorreu esta quinta-feira , em Cascais, e familiares e amigos, entre eles várias figuras públicas, que se mostraram muito abaladas.Foram os casos de Carlos Areia, Rosa Bela, Sara Norte, Flávio Furtado, do empresário Liberto Mealha e do ex-futebolista José Dominguez, entre outros. Das muitas mensagens de homenagem a Eddie, que morreu aos 42 anos, destaca-se a da companheira, Maria Rocha: “Contigo vivi o meu grande amor. A vida fez com que tu vivesses comigo até ao fim dos teus dias, como tu tanto querias. Agora preciso que estejas assim, ao meu lado, para me acompanhares até ao fim dos meus.”Após lhe ter sido concedido um bilhete de substituição, Eddie não compareceu no Aeroporto de Istambul. Horas depois, percebeu-se que tinha sido levado de urgência até ao hospital, onde, dias depois, acabou por falecer, já com a mãe em Istambul.