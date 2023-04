“Muitos dos que me defendem disseram-me o mesmo na cara”: Maria Botelho Moniz sobre polémico texto de opinião

01:30

Maria Botelho Moniz foi ao ‘Goucha’ comentar a crónica ‘A imagem é tudo’, de Alexandre Pais, publicada no sábado no, e disse que, mesmo após a discussão pública suscitada pelo artigo, "isto não vai mudar", sugerindo que as mulheres continuarão a ser avaliadas, antes de tudo, pelo aspeto físico."O que está espelhado no texto é que aquilo que eu digo é menos importante do que aquilo que visto", refletiu. Emocionada, disse ainda ter ficado surpreendida com a onda de solidariedade que se criou em torno do assunto, mas acrescentou que "muitos daqueles que hoje a defendem" criticaram-na no passado. "Já me disseram o mesmo na cara", revelou. "Mas está tudo bem. As pessoas têm o direito de mudar. É um problema que que está enraizado na cabeça das pessoas. Lanço este desafio aos diretores de casting, de publicidade, de cinema: por uma vez, avaliem só o talento", disse a Manuel Luís Goucha, na TVI.No final da conversa, e ainda no âmbito do formato de Goucha, a TVI abriu espaço para a promoção de um produto de emagrecimento.