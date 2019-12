Mulher de Uribe diz adeus a 2019 com ousadia

01:30

Depois da polémica festa de aniversário, que levou ao castigo de quatro jogadores do FC Porto, Cindy Álvarez Garcia conquistou protagonismo em Portugal e tem cada vez mais seguidores atentos às fotografias que publica nas redes sociais. Consciente do mediatismo, a mulher de Mateus Uribe decidiu terminar 2019 em beleza, com uma produção sensual para a sua marca de biquínis.Na sua conta de Instagram, a colombiana – que já mostrou que se preocupada pouco com as polémicas em torno do seu nome – publicou imagens em biquíni, em que mostra as suas curvas torneadas, fruto de uma alimentação regrada e muitas horas passadas no ginásio.De pronto, as fotografias sensuais mereceram uma chuva de comentários por parte dos seguidores, que já a consideram uma das mulheres de futebolistas mais sexy do campeonato português.