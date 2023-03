Mulher acusa Ronaldo de manipulação para ter sexo

Georgilaya garantiu no Instagram que esteve com o craque em Vila Nova de Gaia, a 25 de março de 2022

01 mar 2023 • 11:32

Vanessa Fidalgo

Há mais uma mulher que diz ter dormido com Cristiano Ronaldo. Georgilaya, bloguer, garantiu numa publicação no Instagram que esteve com o craque em Vila Nova de Gaia, a 25 de março de 2022, na altura em que este estava em Portugal para o estágio de preparação do Mundial do Qatar com a seleção nacional. Na época, recorde-se, Georgina Rodriguez, companheira de CR7, estava na reta final da gravidez dos gémeos.

Ao saber que a seleção nacional estava em Gaia, a jovem dirigiu-se ao hotel Solverde para ver os jogadores, em especial Cristiano Ronaldo. Tirou fotografias – que estão, aliás, expostas no seu Instagram – trocaram números de telefone e este tê-la-á, nas suas palavras, acabado por convidá-la (por mensagem) para ir ao seu quarto, onde tiveram relações sexuais. "Quando li a mensagem, achei que se lá fosse íamos apenas conversar, conhecer-nos melhor, talvez conseguisse mais algumas fotos, mas não achei que, naquela situação, fosse haver sexo. O facto é que aconteceu. Foi consentido da minha parte, mas apesar disso senti-me manipulada, pela fama e pelo poder de Cristiano Ronaldo", conta.



Georgilaya diz que se sentiu "usada" pela estrela de futebol e que agora partilha a sua história "para que outras raparigas não caiam no mesmo erro", pois "há muitas pessoas com poder e fama que querem utilizar as mulheres", e que o encontro com Cristiano Ronaldo só lhe trouxe "problemas" e que ainda hoje se sente "atormentada" pelo que aconteceu.

Georgilaya, que fala castelhano mas, aparentemente passa largas temporadas em Portugal, usa as redes sociais para difundir fotos sensuais fotos em lingerie.