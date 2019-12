Mulher de Adrien Silva vive "pesadelo" no avião por causa da depressão Elsa

Mulher de Adrien Silva revoltada em viagem

Margarida Neuparth, mulher do jogador Adrien Silva, decidiu partilhar a revolta pelo que viveu durante o regresso a Portugal, ao vir de França, com a família., escreveu numa publicação nas redes sociais, onde filma a filha impaciente ao pé dos lugares do avião. O atraso deveu-se à depressão Elsa, que provocou o caos um pouco por todo o país., reportou ainda.Depois da situação que passaram, Margarida descansou os seguidores quando chegou finalmente a casa:, afirmou.", atacou ainda.No entanto, a mulher de Adrien aproveitou para agradecer os cuidados do piloto e tripulação do avião em relação a ela e às crianças.Depois dos momentos conturbados, Margarida Neuparth prepara-se para passar o natal em Lisboa com Adrien e os filhos: