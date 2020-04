Mulher de António Cordeiro defende-se após ser acusada de abandonar o marido: "Fiquei sem me conseguir mexer"

Helena justificou que se viu obrigada a tomar essa decisão após um acidente que teve há alguns meses em casa, enquanto cuidava do artista.



A mulher de António Cordeiro, Helena Almeida, esteve esta segunda-feira, dia 6 de abril, à conversa com Fátima Lopes durante o programa 'A Tarde é Sua', na TVI.A companheira do ator reagiu a algumas críticas que tem vindo a receber desde que o ator de 60 anos, que sofre de uma doença degenerativa grave, foi internado na Casa do Artista aos cuidados do espaço.

"Fiquei sem me conseguir mexer", recordou Helena, que contou que o pior aconteceu quando tentou impedir o companheiro de cair ao chão.

"O António estava naquela fase em que já precisava de mim para tomar banho, comer, tudo. Ia tomando medicação para acalmar as dores e cuidar dele", desabafou.



"Chorava de dores e desespero para que recebessem o António enquanto eu recuperava", confessou, admitindo ainda que a situação se tinha tornado insustentável, pois ainda cuidava igualmente dos sogros e da mãe.

Helena explicou à apresentadora da TVI que tomou conhecimento das críticas de que estava a ser alvo através de uma amiga, Filomena Cardinali, que a colocou a par de vários 'ataques' nas redes sociais, que condenavam a sua atitude de deixar o marido aos cuidados da instituição.

"Liguei-lhe: 'Filomena, o que se passa?' Ela diz: 'Há uma data de malucas, que mais valia estarem a limpar a casa, estão a dizer tu despachaste o António para a Casa do Artista, porque ele agora já não te serve para nada’. Eu disse: ‘A sério, Filomena?", contou.

Neste sentido, Helena garante que a ideia era ir buscá-lo novamente, mas que, devido ao surto de coronavírus, ficou impedida de o fazer.



Helena garantiu ainda que António Cordeiro, que já não conseguia andar nem falar, tinha consciência da situação que ambos viviam em casa e que o próprio afirmou que estava na altura de se separarem, por muito que ela não quisesse "abandonar o barco".



"Tenho muita pena de não ter o António comigo em casa. Sinto a falta dele", disse ainda Helena, sem esconder a emoção pelos momentos dolorosos que enfrentou com o ator, com quem está casada há 25 anos.



Depois do desabafo que fez publicamente, Helena contou com o apoio do ator José Raposo, que não resistiu a deixar uma mensagem nas redes sociais onde recorda o colega e amigo António Cordeiro e ainda defende a mulher do ator.



"Esta doença é incurável e degenerativa, provocando rigidez nos músculos, dificuldades na fala e demência, entre outras consequências. Eu fui acompanhando a evolução da doença, e sofri, como todos os amigos do António, ao assistir à incapacidade que se foi instalando nele de controlar os movimentos do corpo e da fala… exatamente as ferramentas essenciais do ator! É indescritível a crueldade desta doença, que transforma a pessoa num ser completamente dependente!", começou por escrever José Raposo, que não resistiu hesitou em deixar elogios a Helena.



"E aqui entra neste texto a Lena… é uma guerreira! A Lena dedicou-se de corpo e alma ao amor da sua vida, e eu mais os amigos próximos do casal somos testemunhas! Ela passou a ser os braços, as pernas, o corpo do António! Só assim poderia o António ficar em casa", apoiou o companheiro da atriz Sara Barradas.



"Com o agravar da situação, Lena viu-se obrigada a internar o marido na Casa do Artista, instituição de grande mérito como se sabe. E, meus senhores, não é que as mentes perversas das pessoas que só vêm às redes sociais destilar veneno sobre o que não conhecem, começaram a insinuar que a Lena tinha ‘despachado’ o António para a Casa do Artista porque agora ele já não lhe servia para nada?! Nem vale a pena comentar...", desabafou.



José Raposo termina o texto emocionado realçando que a história de António Cordeiro e Helena Almeida é uma história onde "o amor é sempre vencedor".