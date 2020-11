Mulher de António Cordeiro: "Não sei até quando vou aguentar isto"

A luta de António Cordeiro contra a progressão da Paralisia Supranuclear Progressiva continua. Desde 2017 que enfrenta uma doença rara e degenerativa, que aos poucos lhe tira a qualidade de vida. Os dias de António, na Casa do Artista em Lisboa, são marcados por "pequenas vitórias", após a infeção pulmunar que quase lhe roubou a vida.

Helena Cordeiro tem sido o maior apoio do marido nesta fase. Numa entrevista dada à TV7 Dias, a mulher de António Cordeiro decidiu falar abertamente sobre o estado de saúde do companheiro.Recorde-se que, no início da pandemia, António Cordeiro esteve 14 dias internado às mãos de uma pneumonia bacteriana, que agravou o seu estado de saúde, já frágil. Helena recorda o momento dramático que viveu.