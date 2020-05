Mulher de António Cordeiro revela drama com internamento do ator: "Pensei que ele não ia sobreviver"

"Foi de um dia para o outro. Ligaram-me da Casa do Artista [onde o ator está internado] a dizer que o António tinha ido com o INEM para o Hospital de Santa Maria porque ele não estava a reagir, estava com uma respiração ofegante, e depois mediram-lhe o oxigénio e estava baixo. Vesti-me, peguei no carro e fui para Santa Maria, nem pensei", conta Helena Almeida, mulher de António Cordeiro à revista 'TV7 Dias'.".De acordo com o que um amigo de António Cordeiro revelou ao Correio da Manhã, o ator chegou a ser submetido a sete testes à Covid-19, antes de se saber o diagnostico da pneumonia. Helena admite que foram dias muito duros e que chegou a temer o pior. "Se o António não tivesse a constituição que já tinha na altura, porque ele já estava a começar a andar e a comer sozinho, ele não tinha superado, porque as pessoas com a doença do António morrem com pneumonia, mas não pneumonia bacteriana.".